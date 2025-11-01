MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
Domani sera il Milan ospiterà la Roma a San Siro per la 10^ giornata del campionato di Serie A Enilive. A margine dell'allenamento pomeridiano arrivano novità importanti sul fronte convocati in casa rossonera.
Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews, nonostante fosse data praticamente per scontata la sua assenza, Fikayo Tomori stringerà i denti e ci sarà contro la Roma. Al netto del problema al ginocchio, infatti, il difensore inglese rientra tra i convocati di Massimiliano Allegri per la partita di domani. Rientra tra i convocati anche Ardon Jashari. Discorso inverso invece per Santiago Gimenez, costretto ad alzare bandiera bianca per il problema alla caviglia. Non convocati neanche Diego Sia ed Emanuele Sala, nonostante l'annuncio di oggi in conferenza del mister.
Fuori dai convocati per la sfida ai giallorossi anche Rabiot e Pulisic, che invece hanno chance per il Parma. Specialmente l'attaccante americano.
di Antonio Vitiello
