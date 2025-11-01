Serie A: la classifica aggiornata dopo Udinese-Atalanta 1-0

Oggi alle 17:12
di Lorenzo De Angelis

Nell'anticipo del sabato pomeriggio l'Udinese ha giocato un brutto scherzo all'Atalanta di Ivan Juric con il più classico dei gol dell'ex. Con un lampo, infatti, Nicolò Zaniolo ha regalato la vittoria ai friulani, che con questi 3 importantissimi punti cominciano ad intravedere l'Europa. Prima sconfitta in campionato, invece, per la Dea. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3

* Una partita in più