Serie A: la classifica aggiornata dopo Udinese-Atalanta 1-0
MilanNews.it
Nell'anticipo del sabato pomeriggio l'Udinese ha giocato un brutto scherzo all'Atalanta di Ivan Juric con il più classico dei gol dell'ex. Con un lampo, infatti, Nicolò Zaniolo ha regalato la vittoria ai friulani, che con questi 3 importantissimi punti cominciano ad intravedere l'Europa. Prima sconfitta in campionato, invece, per la Dea.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3
* Una partita in più
Pubblicità
News
Cassano ammette: "Sono interista, ma ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan"
Le più lette
1 Costacurta: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro"
3 Pellegatti: "Ho visto giocare Monaco-Tottenham settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Baiocchini (Sky Sport): "Milan-Roma importante ma non decisiva. Chi in avanti? Credo possa giocare Leao"
MN - Rinnovi Tomori e Saelemaekers: contatti prolifici con entrambi gli entourage, c'è grande fiducia
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com