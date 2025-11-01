Serie A, Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic salva nuovamente gli azzurri

Oggi alle 20:11
di Manuel Del Vecchio

Finisce 0-0 tra Napoli e Como. Allo stadio Maradona si è disputata una partita intensa e decisamente combattuta, che ha visto il Napoli di Conte perdere per infortunio Gilmour e Spinazzola.

L'highlight di serata non può che essere il rigore sbagliato da Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo se lo procura a metà primo tempo facendosi travolgere da Milinkovic-Savic in uscita, con il portiere degli azzurri che poi neutralizza il penalty calciato decisamente male dall'ex Milan. Napoli e Como si spartiscono la posta in palio.