De Winter titolare in Milan-Roma. Letizia: "A me piace, lo trovo un giocatore dai mezzi fisici importanti"

Ospite sul canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per accedere al canale) Francesco Letizia. Il collega di Sportitalia, in compagnia di Lorenzo De Angelis, ha trattato i temi più importanti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, facendo anche un commento su Koni De Winter che domani partirà titolare al posto di Fikayo Tomori:

"A me piace De Winter. Io sono molto fiducioso nei confronti del ragazzo. Lo trovo un giocatore dai mezzi fisici importanti. Lo trovo una certezza. È facile giudicare male De Winter e magari poi il doppio pesismo ci porta a valutare un po' meno bene lui, e poi magari a perdonare gli errori degli altri. La prestazione di Tomori in altre partite, non ultima a Bergamo, attenzione non sto attaccando il ragazzo. Ma è per dire che Tomori ha un credito, che arriva da anni, e quindi se gioca male Tomori "stiamo zitti". Gioca male De Winter poverino, ma come posso allargare il discorso su Estupinan, che ha sbagliato 2 partite da quando è arrivato e sembra che abbia sbagliato tutta la sua vita. No, non è così. Alcune volte io noto un po' troppo accanimento nei confronti di determinati giocatori".