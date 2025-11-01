Modric, che numeri! Ecco i dati più sorprenderti del centrocampista rossonero

Nonostante le continue e costanti prestazioni di un livello superiore rispetto alla media di Luka Modric, non finiamo mai di stupirci per un eterno campione di 40 anni che corre come uno di 20 ed è pilastro centrale di una squadra come il Milan che si trova vicino alle vette della classifica. Tanti erano gli scettici all'inizio, tra cui parecchi rossoneri stessi che sapevano chiaramente della straordinaria classe del croato ma non si potevano mai aspettare un livello del genere, sopratutto a livello agonistico. Se le prestazioni non bastassero, vediamo alcuni numeri incredibili del 14 rossonero che lasceranno sicuramente tutti a bocca aperta.

- 559 passaggi completati, primo da solo davanti a Bastoni (491) e Solet (489)

- 508 passaggi ricevuti, primo da solo davanti a Bastoni (499) e Barella (475)

- 748 tocchi di palla, primo da solo davanti a Di Lorenzo (711) e Bastoni (714)

- 606 passaggi tentati, primo da solo davanti a Bastoni (554) e Solet (549)

Unico centrocampista della Serie A sul podio quindi, sinonimo di quanto il gioco dei rossoneri passi dai suoi piedi e di quanto il croato sia abile nel farsi trovare sempre pronto e libero per offrire un'opzione di passaggio ai suoi compagni. Che dire, chapeau!