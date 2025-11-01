MN - Milan-Roma già decisiva? Baiocchini: "Importante ma non decisiva. Siamo ancora alla 10^ giornata..."

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma capolista per la decima giornata di campionato. Dopo due pareggi di consecutivi la formazione di Massimiliano Allegri punta a ritrovare la vittoria, che manca dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Pioli di due settimane fa. A presentare questo match in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sky Sport Emanuele Baiocchini.

Dopo due pareggi consecutivi arriva la Roma a San Siro. Quanto diventa importante questa partita?

“Vincere è sempre molto molto importante, credo che farlo contro quella che al momento è la prima in classifica darebbe nuovo impulso per non perdere quell’entusiasmo positivo che si è riformato in questa stagione. È importante, giocano prima contro seconda. Uno scontro diretto, e gli scontri diretti il Milan deve cercare di portarli a casa, soprattutto quando gioca in casa”.

Importante e decisiva o importante ma non decisiva?

“Importante ma non decisiva. Siamo ancora alla decima giornata, mancano ancora 28 partite di campionato, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Ci sono Napoli e Roma a 21, Milan ed Inter a 18, il Como a 16… Sono tutte lì, non può essere decisiva la decima di campionato ma sicuramente per il percorso può essere una tappa importante”.