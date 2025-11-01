Milan-Roma: match delicato ma non decisivo. Ecco dove si potrebbe decidere la partita

Con il primo turno infrasettimanale appena concluso torniamo in campo più presto rispetto a come ci eravamo abituati quest'anno a causa dell'assenza dalle coppe europee dei rossoneri. Appartiene già a un passato lontano il pareggio di Bergamo contro i nerazzurri di Ivan Juric, perchè domani sera si presenterà a San Siro una squadra che è al primo posto in classifica (insieme al Napoli) e che vola sulle ali dell'entusiasmo dei risultati positivi delle ultime giornate. I giallorossi, con 2 sconfitte e 7 vittorie, non hanno mai pareggiato e soprattutto hanno la miglior difesa del campionato, mentre l'attacco è solo undicesimo con 10 gol segnati. È facilmente intuibile dunque individuare quale sia il segreto e il punto forte della squadra di Gasperini: la difesa. In campionato la Roma non ha mai preso più di 1 goal in una partita, ha vinto 4 partite per 1 a 0 e perso le uniche due sempre per 1-0.

DOVE SI DECIDERÀ LA PARTITA - Leggendo questi numeri e pensando alla fase realizzativa del Milan che non è irresistibile, soprattutto ultimamente, sarà sicuramente difficile trovare la via del goal, contando che Nkunku e Gimenez non hanno ancora mosso il loro tabellino personale in campionato e Leao, se sarà della partita dal 1', non è sicuramente in forma smagliante, cosa confermata anche da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della viglia. È quindi fondamentale ritrovare un aspetto che nelle ultime 3 partite si è perso, il clean sheet. Sarà qui che molto probabilmente si deciderà la partita, che seguendo i dati sarà chiusa, con pochi goal e con la sensazione che potrebbe bastare segnare 1 per portare a casa il bottino pieno. Il Milan subisce goal da tre giornate consecutive nonostate le premesse di inizio stagione erano quelle di una squadra che dietro concedeva assai poco. Quindi si ritorna sempre alle parole del mister che sa sempre individuare le corde più rilevanti, in questo caso quella della difesa. Domani sarà si importante dare peso alla fase realizzativa ma forse lo sarà di più quella difensiva, perchè come detto, potrebbe bastare poco per vincere o perdere la partita. In questo senso è sicuramente pesante l'assenza quasi sicura di Fikayo Tomori che, nonostante gli esami abbiano escluso problematiche al ginocchio, ha un gran versamento sulla coscia e quindi si capirà nella giornata di oggi se sarà disponibile o meno, ma a detta del mister sarà molto difficile. Toccherà quindi a De Winter prendere il posto dell'inglese che, dopo l'esordio dal primo minuto non brillantissimo contro il Pisa, è chiamato a offrire una prova sicuramente più convincente e solida, perchè domani, più di altre volte, sarà fondamentale.