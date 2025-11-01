Sabatini: "Nella lotta Scudetto c'è la grande variabile del mercato di gennaio"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Spalletti alla Juventus: "Dove arriverà la Juventus con Spalletti? Sarà in Champions? La risposta è sì, però, forse. Da che dipende? Semplice, dalla bravura dell'allenatore e su quello non c'è alcuna discussione. Parla per Spalletti la carriera. Ma dipende anche dal numero di gol di Vlahovic, perché se Vlahovic segna 20 gol e Yildiz fa 10 assist, la Juventus arriva nelle prime quattro. Se invece diventano i punti importanti, giocatori fondamentali, altri che non hanno i numeri di Vlahovic e Yildiz ecco che la situazione si complica.

Secondo me poi c'è la grande variabile del mercato di gennaio. Diciamo che se nessuna squadra viene ritoccata al mercato di gennaio, la Juventus è dietro Inter e Napoli, di sicuro, si gioca un posto in Champions con la Roma, con il Milan e poi ogni anno viene fuori una sorpresa. è stato il turno del Bologna, dell'Atalanta, stavolta potrebbe esserci il Como, non lo so. Però attenzione alle sorprese. In ogni caso io credo che al di là della bravura di Spalletti, poi dipenderà dal rendimento dei giocatori più significativi e rappresentativi. Vlahovic e Yildiz".