Serie A: un lampo di Zaniolo permettere all'Udinese di battere l'Atalanta

Oggi alle 17:00News
di Lorenzo De Angelis
(ANSA) - UDINE, 01 NOV - L'Udinese batte l'Atalanta 1-0 nel primo match della decima giornata di serie A. I friulani si impongono grazie ad una rete di Zaniolo al 40' del primo tempo e salgono a quita 15 in classifica. Per i bergamaschi, fermo a quota 13, è la prima sconfitta in campionato. (ANSA).