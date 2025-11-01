Serie A: un lampo di Zaniolo permettere all'Udinese di battere l'Atalanta
(ANSA) - UDINE, 01 NOV - L'Udinese batte l'Atalanta 1-0 nel primo match della decima giornata di serie A. I friulani si impongono grazie ad una rete di Zaniolo al 40' del primo tempo e salgono a quita 15 in classifica. Per i bergamaschi, fermo a quota 13, è la prima sconfitta in campionato. (ANSA).
Pubblicità
News
Cassano ammette: "Sono interista, ma ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan"
Le più lette
1 Costacurta: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro"
3 Pellegatti: "Ho visto giocare Monaco-Tottenham settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Baiocchini (Sky Sport): "Milan-Roma importante ma non decisiva. Chi in avanti? Credo possa giocare Leao"
MN - Rinnovi Tomori e Saelemaekers: contatti prolifici con entrambi gli entourage, c'è grande fiducia
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com