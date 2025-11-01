Serie a Woman, Milan-Lazio: le formazioni ufficiali

Serie a Woman, Milan-Lazio: le formazioni ufficiali MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 14:41News
di Andrea La Manna

Manca sempre meno alla partita tra Milan Femminile e Lazio Woman, match che si giocherà allo Stadio Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola alle 15:00 valevole per la quarta giornata di Serie A Femminile. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN - Giuliani (C), Cernoia, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Mascarello, Renzotti, Ijeh, Keijzer, Piga, De Sanders.

A disp. Estevez, Park Soo, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Domping.

All. Suzanne Bakker

LAZIO - Mancuso, Mesjasz, Benoit, Le Bihan, Oliviero, Castiello (C), Piemonte, Ashworth, Goldoni, Dauria, Durante.

A disp. Karresmaa, Baltrip, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visnetin.

All. Gianluca Grassadonia 