Il Sole 24 Ore: "Milan, per la prima volta oltre 100 milioni di ricavi dalle sponsorizzazioni"

vedi letture

Il Sole 24 Ore titola così questa mattina: "Milan, per la prima volta oltre 100 milioni di ricavi dalle sponsorizzazioni". Per la prima volta nella storia del club rossonero sono stati superati i 100 milioni di euro di ricavi da sponsorship. Scrive il noto quotidiano economico: "Le sponsorizzazioni nel bilancio civilistico sono salite dagli 80,8 milioni di due anni fa ai 91,1 milioni dell’ultimo esercizio, e con alcune voci aggiuntive, come le royalties, ammontano a 97,2 milioni, con un incremento di quasi il 13 per cento. Il superamento della soglia dei 100 milioni effettivi è il frutto di accordi finalizzati nelle ultime settimane, che hanno capitalizzato il potenziale del marchio Ac Milan". Tra questi c'è in particolare il rinnovo con Emirates fino al 2030, con la compagnia aerea che verserà 35 milioni di euro all'anno.

Il Sole 24 Ore ha poi continuato: "L’incremento dei ricavi da partnership si basa sulle strategie impostate in questi anni dall’ad Giorgio Furlani e dal chief commercial officer Maikel Oettle che hanno portato il Milan a contare su 44 partner con un valore medio per collaborazione aumentato di oltre il 23% rispetto alla stagione precedente. Non a caso Football 50 di Brand Finance ha indicato il Milan come il club europeo con la maggiore crescita di brand value tra il 2021 e il 2025, con un balzo di oltre il 160 per cento".

