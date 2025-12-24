Gotti e i dubbi su Füllkrug: "La condizione fisica il punto interrogativo più grande"

Luca Gotti, ex tecnico tra le tante di Udinese e Chelsea insieme a Maurizio Sarri, ha parlato così a Sky Calcio l'Originale del nuovo arrivo in casa Milan, Niclas Füllkrug. Questo un estratto delle sue considerazioni sul tedesco:

Luca Gotti su Niclas Füllkrug

"Ha proprio le caratteristiche da prima punta, ha fatto una buona carriera fino a diversi infortuni che lo hanno fermato. Forse la condizione fisica è davvero il punto interrogativo più grande e importante per lui e il Milan".

Perché Fullkrug può debuttare già il 2 gennaio

Fullkrug potrebbe debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. A causa dei tempi tecnici ristretti, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc

La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".