Allegri e il retroscena su Tomori: l'inglese ha giocato alcune volte da infortunato

Fikayo Tomori è in forte dubbio per la gara casalinga di domani contro la Roma a causa del problema al ginocchio rimediato martedì sul campo dell'Atalanta. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni, ma il giocatore difficilmente potrà essere a disposizione di Max Allegri contro i giallorossi. Lo stesso tecnico rossonero ha raccontanto oggi in conferenza stampa un interessante retroscena sul difensore inglese che avrebbe giocato alcune partite da infortunato:

"Il punto sugli infortunati? "Leao sta bene. Tomori difficilmente ci sarà, anche se per fortuna sono stati esclusi problemi importanti. Ha giocato anche da infortunato altre volte. Pulisic dovrebbe esserci a Parma, mentre Rabiot è difficile. Vediamo se ci sarà Gimenez o se tornerà a Parma. Estupinan è ok, Jashari ha fatto un solo allenamento, quindi difficile che sarà in panchina domani".

