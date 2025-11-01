Allegri: "Il Milan non perda di vista l'obiettivo Champions"
(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Faccio un grande in bocca al lupo a Spalletti. Lotta scudetto? A livello di rosa, Napoli e Inter sono le favorite. Poi c'è un gruppo di squadre che lotta per i primi quattro posti. Ci sono Milan, Juventus, Roma, Lazio e anche il Bologna che sta facendo ottime cose. Anche il Como sta facendo bene. Alla fine vincerà la migliore.
Noi non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo, cioè tornare in Champions": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma. "Serve equilibrio, non dobbiamo abbatterci dopo due pari di fila. Serve continuità di risultati per arrivare a marzo a lottare per i primi quattro posti. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di stagione. Non bisogna pensare, ma fare", spiega l'allenatore rossonero. (ANSA).
