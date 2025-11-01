Spalletti senza Yildiz e Kelly per la prima di Spalletti: out a Cremona

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare. Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese. (ANSA).