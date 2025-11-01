Spalletti senza Yildiz e Kelly per la prima di Spalletti: out a Cremona
(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare. Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
1 Costacurta: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro"
3 Pellegatti: "Ho visto giocare Monaco-Tottenham settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre"
Primo Piano
MN - Rinnovi Tomori e Saelemaekers: contatti prolifici con entrambi gli entourage, c'è grande fiducia
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com