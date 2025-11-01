Spalletti senza Yildiz e Kelly per la prima di Spalletti: out a Cremona

Spalletti senza Yildiz e Kelly per la prima di Spalletti: out a Cremona
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 15:35News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare. Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese. (ANSA).