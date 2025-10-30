Roma, Ferguson salta il Milan: trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso

Roma, Ferguson salta il Milan: trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentosoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:49L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Uscito anzitempo nella sfida contro il Parma, Evan Ferguson passerà il prossimo periodo ai box. Sono arrivati oggi gli esiti degli esami dell'attaccante giallorosso: per lui un trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Salterà sicuramente la partita di questa domenica contro il Milan.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it