Gli avversari: Juve, Kelly e Conceicao non convocati per il Sassuolo
MilanNews.it
(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Lloyd Kelly e Francisco Conceicao non saranno a disposizione per la sfida della Juventus in programma questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
I due calciatori infatti non figurano nell'elenco dei convocati del tecnico Luciano Spalletti: sia l'inglese, sia il portoghese sono stati fermati da alcune noie muscolari. Resta ai box anche Rouhi, oltre ai soliti Gatti, Rugani, Vlahovic e Milik, mentre è stato chiamato il classe 2005 Lorenzo Anghelè. (ANSA).
