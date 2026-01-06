Verso Milan-Genoa: gli ultimi precedenti a Milano sorridono al grifone
Dopo la vittoria di Cagliari, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Il grifone allenato da Daniele De Rossi è reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa. Sarà quindi una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, con i rossoneri a caccia di punti preziosi per il proprio percorso in campionato e il Genoa, affamato di risultati in ottica salvezza.
STATISTICHE E CURIOSITÀ
Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2N), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (1V, 1N); in generale, negli ultimi 15 match contro il Milan in campionato il Grifone ha vinto solo una volta (4N, 10P): 2-1 al Meazza l'8 marzo 2020.
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto
CESSIONI
-
OBIETTIVI
Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)
Joe Gomez (difensore, Liverpool)
Federico Gatti (difensore, Juventus)
Eric Dier (difensore, Monaco)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Sidiki Cherif (attaccante, Angers)
VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)
Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Lazio)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026
Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.
