Cagliari, Folorunsho operato: starà fuori per 40-50 giorni

Tra i protagonisti che apriranno il 2026 della Serie A il prossimo venerdì 2 gennaio, quando alle 20.45 si giocherà Cagliari-Milan, anticipo della penultima giornata del girone di andata, non ci sarà Michael Folorunsho. Il centrocampista della squadra sarda si è fatto male segnando un gol nella gara contro il Pisa prima di Natale e ha già anche saltato l'ultimo impegno in casa del Torino. Era già certo che avrebbe saltato la sfida contro i rossoneri ma ieri sono arrivate indicazioni aggiuntive sui tempi di recupero.

Florunsho è stato operato ieri mattina a Villa Stuart dopo che la visita di controllo ha fatto emergere che la terapia conservativa di durata circa una settimana non ha portato gli effetti sperati. Il giocatore ha subito un intervento al collaterale mediale del ginocchio destro che è perfettamente riuscito: già da domani inizia il percorso di riabilitazione che riporterà in campo il centrocampista italiano in circa 40-50 giorni complessivi. Circa un mese e mezzo di stop per lui, dunque.