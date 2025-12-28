Roma, si ferma Lorenzo Pellegrini: lesione e un mese di stop

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Altro problema in attacco in casa Roma. Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore si è fermato in allenamento e starà fuori 3-4 settimane. Ha già cominciato la fase di recupero con la fisioterapia. (ANSA).