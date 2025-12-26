Hellas Verona: Serdar titolare contro il Milan

(ANSA) - VENEZIA, 26 DIC - Il Verona si è allenato questo pomeriggio e completerà la preparazione in vista della gara di domenica a pranzo contro il Milan nella mattinata di domani. Out Frese per squalifica, in casa Hellas si spera di recuperare all'ultimo istante Bradaric, altrimenti la scelta cadrà su un difensore, Bella-Kotchap o Valentini.

Sulla destra non c'è Belghali, impegnato con la nazionale algerina alla Coppa d'Africa. Si apre un ballottaggio tra il giovane Fallou Cham e Oyekoge, ipotesi difficile lo spostamento di Niasse in fascia. Rientra Serdar, dopo lo spezzone di Firenze, con lui a centrocampo ci saranno Al-Musrati e Bernede. In attacco l'altro ballottaggio tra Mosquera e Orban. (ANSA).