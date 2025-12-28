Verona, Bernede: "Conosco alcuni giocatori del Milan. Fuori dal campo siamo amici, in campo però c'è una battaglia"
Antoine Bernede, centrocampista del Verona, ha parlato a DAZN nel pre partita di San Siro. Le sue parole:
Conosci Rabiot, vero?
“Conosco alcuni giocatori del Milan, conosco Maignan, ho giocato con Fofana quando eravamo giovani. Con Nkunku sono arrivato in finale di Youth League, peccato che poi abbiamo perso. Sono miei amici fuori dal campo ma in campo c’è una battaglia”.
