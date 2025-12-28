Verona, Bertolini: "Oggi incontriamo una super squadra che lotterà per lo scudetto e che ha perso una sola partita"

Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Le sue parole: “Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare alcuni principi tattici e di condizione. Abbiamo lavorato: poca sosta e molto lavoro”.

Sulla lotta salvezza:

“Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste. Zanetti è stato molto bravo, ha trasmesso tutta la sua forza e la sua convinzione. Per raggiungere la salvezza la strada è ancora lunga: oggi incontriamo una super squadra che lotterà per lo scudetto e che ha perso una sola partita. Ma ci siamo preparati al meglio”.