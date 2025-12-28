Verona, Bertolini: "Rigore? Mi è sembrato un rigorino. Di queste mezze trattenute ce ne sono parecchie"

Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti, ha parlato a DAZN dopo la sfida di San Siro contro il Milan. Le sue parole:

“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato: un primo tempo di compattezza dove il Milan ha avuto poche occasioni. Per fare punti a San Siro serve la perfezione. Metti il gol a fine primo tempo su corner, il rigore ad inizio secondo tempo… La partita è stata indirizzata ed è stato molto più complicato”.

Sui cambi e sul rigore:

“Ci serviva un po’ di energia nuova perché non sembrava che eravamo così incisivi. Per quanto riguarda il rigore, pur rispettando le decisioni dell’arbitro, sicuramente di episodi così ce ne sono parecchi, di queste mezze trattenute. Mi è sembrato un po’ un rigorino. È ovvio che ha inciso, ha indirizzato la partita. Abbiamo avuto quei 10 minuti dove siamo stati un po’ sballottati dal punto di vista mentale. Rispettiamo, ma non è un episodio chiarissimo da rigore. Ci è sembrato, almeno”.