Corsa Champions, Italiano: "Il Bologna sta perdendo il passo in campionato"

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - E' un punto che non soddisfa nessuno, quello ottenuto da Bologna e Sassuolo. "Abbiamo perso un po' il passo in campionato", ammette il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Il suo Bologna non vince in serie A dalla trasferta di Udine del 21 novembre: "In Europa League stiamo facendo bene, in Coppa Italia ci siamo, siamo arrivati in finale di Supercoppa, ma giocando ogni tre giorni ci sta mancando qualità nell'ultimo passaggio, brillantezza e cinismo davanti. Succede giocando con questa frequenza e poi oggi ci mancavano pezzi importanti come Skorupski, Bernardeschi, Cambiaghi, Freuler ed Heggem. Ma la squadra è viva, si è sbloccato Fabbian, abbiamo giocato e costruito e concesso il corner del pari evitabile nel momento migliore. Ma dobbiamo ammettere che il Sassuolo oggi poteva anche Castigarci".

Proprio per questo Fabio Grosso prende prestazione e punto, ma non senza rimpianti: "Il Bologna è una squadra che ti attacca alto e gioca a viso aperto e se sei bravo e coraggioso a metterci qualità hai possibilità di fare male. Peccato per la mancanza di lucidità e convinzione. Peccato perchè abbiamo avuto le azioni per fare male e il colpo grosso. Siamo una squadra che deve stare con i piedi per terra e quando siamo così siamo fastidiosi, se non siamo coraggiosi e siamo superficiali concediamo il fianco. Dobbiamo aumentare a livello di continuità che oggi abbiamo mostrato". (ANSA).