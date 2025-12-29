Qui Cagliari, Mina e Rodriguez si allenano col gruppo: il report

Milan e Cagliari apriranno le danze nel 2026 per la Serie A: rossoneri e rossoblù si sfideranno venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45, in Sardegna all'Unipol Domus Arena. Si aprirà così la diciottesima giornata del campionato, la penultima del girone di andata. Sulla strada di Max Allegri una trasferta storicamente ostica e un avversario che soprattutto quest'anno non è da sottovalutare per i risultati che sta raggiungendo con mister Pisacane. Oggi il Cagliari si è allenato al pomeriggio, con Mina e Rodriguez che hanno lavorato in gruppo. Domani invece prevista una sessione mattutina.

Il report dell'allenamento del Cagliari: "Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione al prossimo match di campionato: i rossoblù affronteranno il Milan nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Agli ordini di mister Pisacane, la squadra è scesa in campo questo pomeriggio per svolgere, nella prima parte della seduta, delle esercitazioni tecniche; a seguire delle sessioni di lavoro aerobico. Hanno lavorato regolarmente con il gruppo Juan Rodríguez e Yerry Mina, personalizzato per Zé Pedro. Per domani, martedì 30, è fissato un nuovo allenamento al mattino".