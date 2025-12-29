Roma, Gasperini critica ancora pubblicamente Ferguson e difende Dybala

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Dybala? Alcune volte schierarlo in posizione di centravanti era l'unica soluzione che avevamo, ma lui può fare benissimo quel ruolo. L'unico problema è quando ha qualche disagio fisico". Così Gian Piero Gasperini risponde a chi gli chiede dell'utilizzo del 21 giallorosso. "Io ho sempre sperato di contare su di lui, perché se sta bene, il valore della Roma aumenta", ha aggiunto. "Paulo ha qualità tecniche superiori a tutti gli altri - ha proseguito -. Per questo se Ferguson vuole giocare deve fare una bella cosa: siccome rispetto a Dybala è molto più giovane, non deve metterla sul piano tecnico, ma sul piano della fame e della voglia di arrivare.

Provare a fregargli il posto con queste armi". Su Dovbyk, invece, ha spiegato come non sia ancora recuperato, sperando che lo sia la prossima settimana. Infine, una battuta sul Genoa di De Rossi: "Ha dato coraggio alla squadra ed è una grande dote per un allenatore. Domani dovremo raschiare il barile per vincere la partita, perché c'è necessità assoluta di portare a casa tre punti, soprattutto in questo momento". (ANSA).