Cagliari, Mazzitelli: "Contano i punti in tutte le partite, se vengono con le grandi o le piccole è uguale"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:14L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

Come vi siete allenati in questa settimana?

“Dopo una vittoria si lavora meglio, siamo pronti per questa sera”.

Vi divertite nel prendere punti contro le grandi?

“Contano i punti in tutte le partite, se vengono con le grandi o le piccole non fa niente, speriamo di portarli anche stasera”.

Come ti trovi con Pisacane?

“Il mister fa le sue scelte e le rispettiamo, io ho lavorato per farmi trovare sempre pronto”.