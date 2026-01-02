Cagliari, Pisacane: “Difficile pensare di fare 90 minuti sulla falsariga della prima frazione"

vedi letture

L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a DAZN al termine della sfida con il Milan. Le sue parole.

Un Cagliari a due volti…

“Difficile pensare di fare 90 minuti sulla falsariga della prima frazione, penso che in occasione del gol siamo scivolati. Succede nel calcio. Prendendo gol abbiamo dovuto cambiare piano gara, c’è l’amarezza di aver fatto un primo tempo importante e di non aver fatto neanche un gol. Questo è quello che ci portiamo casa. Lavoriamo per far sì che questo duri nell’arco della gara. Oggi non mi sento di recriminare questo ai ragazzi”.

Il Cagliari comunque rimane dentro le partite anche col risultato negativo:

“Sono d’accordo. Da allenatore non c’è una caratteristica più bella: rimanere aggrappato sempre alla gara ti consente di acciuffarla come a Torino. Al netto di quello che ci sta capitando mi piace mettere l’accento sulle cose positive. Anche perdendo Deiola la squadra ha risposto in modo egregio. Mi piace sottolineare le cose che sono andate, come la prova di Mazzitelli. Ripartiamo da questo primo tempo in modo che duri durante l’arco temporale della gara”.

Come sta Esposito?

“È da valutare, il ragazzo riferisce di aver avuto questo crampo e che una volta uscito dal campo il dolore si era assestato ma poi è ritornato. Speriamo che non sia nulla di grave”.

Cosa serve a questa squadra sul mercato?

“Quello che ha detto il presidente è quello che ci serve. È normale che queste domande si facciano a chi di dovere. Angelozzi può rispondervi meglio di me”.