Roma, Gasperini: “Dovbyk in crescita, Ferguson out. Dybala? È nel suo momento migliore”

Durante la conferenza stampa pre Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A, l'allenatore della Roma Gasperini ha parlato di alcuni singoli, tra cui ferguson, Dovbyk, Bailey e Dybala. Queste le sue parole:

Novità su Ferguson che si è fatto male? Dovbyk? E come ha visto Bailey? "Dovbyk è in crescita, quando inizi ad avere occasioni come lui poi timbri anche. Ferguson ha una distorsione alla caviglia, starà fermo 1-2 settimane. Con Bailey abbiamo accelerato un po', non pensavo di farlo giocare così presto dopo tanti mesi di inattività. E' solo una questione di condizione perché è guarito perfettamente"

Cosa ha aggiunto nella tenuta atletica di Dybala? "I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni. Altrimenti lui ha tutte le qualità tecniche, ma non solo. Per quello che riguarda la resistenza ha fibre di alto livello, altrimenti non avrebbe raggiunto traguardi così importanti. Si sta allenando benissimo, anche psicologicamente ha superato tutte le difficoltà. Ma è tutta roba del suo bagaglio, noi lo stiamo solo tirando fuori. E' nel momento migliore della maturità calcistica, deve avere la voglia dentro di se di fare una stagione di quelle importanti"