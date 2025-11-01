Roma, Gasperini verso il Milan: “Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore”

vedi letture

Nella conferenza stampa pre partita di Milan Roma, big match che si giocherà a San Siro domenica sera alle 20:45, l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini si è espresso così sulle potenzialità di Milan e Roma di vincere lo scudetto. Vediamo le sue parole:

E' presto per parlare di sfida scudetto? Milan e Roma sono inserite nella corsa al titolo? "Non partecipo a queste discussioni su scudetto o Champions, in questo momento penso a come la Roma si rapporterà al Milan. Abbiamo avuto entrambe un'ottima partenza. Poi come tutti penso che Inter e Napoli siano partite con i favori del pronostico. Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore"

Nel 2025 la Roma ha fatto più punti di tutte in campionato, 70, 8 in più del Napoli. Cosa può dare ancora di più questa Roma? "In termini di punti difficile dare di più anche se finora hanno prodotto un sesto posto e ora siamo solo all'inizio. L'obiettivo è cercare di migliorarsi, costruire un impianto di squadra e diventare sempre più competitivi. Speriamo che i punti che faremo siano efficaci"