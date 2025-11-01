Gasperini: “Modric difficile da limitare. 5 sostituzioni importanti come nel basket”

Nella conferenza stampa per Milan-Roma conclusa qualche ora fa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato di Modric e delle difficoltà che ci saranno nel limitarlo. Successivamente ha parlato anche dell'identità della sua squadra che non sembra ancora ben definita. Queste le sue parole:

Il Milan ruota attorno a Modric. Cristante trequartista è una soluzione riproponibile? "Lo è per il nostro tipo di gioco, ma non solo Cristante, lì ha fatto bene anche Pellegrini. Ma non so se giocheremo così. Modric non è facilmente limitabile ma dobbiamo pensare al nostro tipo di gara".

Finora abbiamo visto tante "squadre" diverse. Siete ancora alla ricerca di voi stessi o è perché avete tante soluzioni? "Centrocampo e difesa sono molto simili in tutte le partite, sono sempre quelli, così come gli esterni. Non vedo tutta questa varietà. Davanti sì, abbiamo avuto varietà perché siamo alla ricerca di più soluzioni. E poi all'inizio non c'erano Dybala e Bailey. Ma il mio obiettivo iniziale era dare solidità a un nucleo di squadra e poi inserire gli altri, non ho visto tutta questa varietà. Poi io uso sempre le 5 sostituzioni anche se non mi piacciono, è un calcio diverso. Non c'è più il calo finale, prima le partite erano più belle e dovevi saper stare nei 90'. Ora sembra basket. Ma pur non piacendomi le uso sempre tutte"