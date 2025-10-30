Inter, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo

di Antonello Gioia
(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Si avvicina il recupero per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, fuori per infortunio dalla gara dello scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga in Champions League, oggi ha iniziato l'allenamento in gruppo insieme ai compagni ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni si capirà se il francese potrà essere a disposizione già per la sfida contro il Verona del prossimo 2 novembre al Bentegodi oppure se l'Inter sceglierà di non accelerare troppo i tempi di recupero, spostando il rientro alla gara di Champions League contro il Kairat di mercoledì 5 novembre a San Siro. (ANSA).