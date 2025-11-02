Roma, Svilar: "Peccato fare una prestazione così positiva qua in questo stadio ed uscire senza punti"

Mile Svilar ha parlato a DAZN dopo Milan-Roma 1-0. Le sue dichiarazioni:

Come ti senti dopo una partita così ma che non vi porta punti?

“Lo dici bene. Peccato fare una prestazione così positiva qua in questo stadio ed uscire senza punti. Possiamo essere orgogliosi della prestazione, è ancora molto molto lunga. Dobbiamo guardare positivo per il futuro e per questa gara che abbiamo fatto. È molto lunga e i punti arriveranno”.

Non vi siete curati tanto delle ripartenze del Milan?

“Ci siamo preoccupati, lo sapevamo che la ripartenza è un loro punto forte. Penso che abbiamo fatto così bene il primo tempo che questa positività ci ha fatto andare, andare e andare. Non siamo riusciti a fare gol oggi ma se giochiamo così anche in futuro sarà inevitabile fare punti. Siamo a 21 punti e siamo lì con altri club grandi. È inevitabile che vinceremo tante partite quest’anno”.

Sul rigore di Dybala:

“Quello che va a tirare i rigori è coraggioso e ci sta. Pure per noi portiere, noi siamo lì per parare. Peccato che è successo agli altri questa sera però sì in generale è un 50/50 per il portiere e questa volta è andata bene per loro. La prossima volta andrà bene per noi

Ci racconti quella parata su Leao con deviazione di Mancini?

“Sono stato un po’ sorpreso da Mancio, è stato istinto puro mettere quella mano. È stata bella e peccato che non ci abbia portato punti”.