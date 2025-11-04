Qui Parma, ancora incertezza per Estevez e Circati: recuperato Valeri
Il Parma, il prossimo sabato 8 novembre, ospiterà al "Tardini" il Milan in occasione dell'undicesimo turno del campionato di Serie A Enilive. La squadra allenata dal giovane Carlos Cuesta è reduce dalla sconfitta interna per 1-3 contro il Bologna nel derby emiliano. Come riportato dalla redazione dei colleghi di ParmaLive.it ancora non è chiaro se i due infortunati dell'ultimo weekend, i difensori Estevez e Circati, saranno recuperati per la gara contro i rossoneri di sabato.
Buone notizie arrivano invece da Valeri che sarà a disposizione del tecnico spagnolo e rientrerà almeno per la panchina. In generale è emergenza per i ducali che devono fare i conti anche con la squalifica di Ordonez. Intanto questa mattina la squadra ha ripreso gli allenamenti al Mutti Training Center per una seduta mattutina. Domani proseguirà il lavoro. Attualmente il Parma occupa la sedicesima posizioni in classifica, in virtù dei sette punti conquistati, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi, 5 sconfitte.
