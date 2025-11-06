Qui Parma, difesa crociata dai due volti: ecco i dati opposti tra primi e secondi tempi
Un Parma dai due volti, quello che si troverà di fronte il Milan sabato sera al Tardini. Come ricorda ParmaLive.it, i crociati sono nel gruppo di club che in questa Serie A ha mantenuto sempre la propria porta inviolata nel primo quarto d’ora di gara. La situazione cambia però se si prende però in esame la seconda frazione delle partite dei gialloblu: i gol concessi diventano nove, tra cui cinque arrivati nel quarto d’ora finale.
Qui Parma: contro il Milan Cuesta dovrà fare a meno di tre titolari
Contro il Milan il Parma dovrà fare a meno di tre titolari, tasselli importantissimi dello scacchiere di mister Carlos Cuesta. Il primo è Circati, che settimana scorsa contro il Bologna ha rimediato una lesiona alla caviglia che potrebbe costringerlo a rientrare addirittura nel 2026. Altro infortunio grave quello di Estevez, che salterà Parma-Milan a causa di una lesione alla coscia che però potrebbe essere smaltita nel corso di questa sosta.
Altra assenza, questa volta per squalifica, quella di Ordonez, che difatti costringerà Cuesta ad affidare le redini della difesa ducale ad una coppia che fino a questo momento ha giocato pochissimo insieme, composta da capitan Delprato e Valenti.
