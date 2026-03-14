Sarri in vista del Milan: "Cosa ho da invidiare ad Allegri? Il fatturato"

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Alla vigilia di Lazio-Milan Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani contro la formazione di Massimiliano Allegri, valida per la 29esima giornata di Serie A Enilive. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Che Milan si aspetta?

"Il Milan ha caratteristiche ben chiare, ha qualità tecniche e fisiche elevatissime. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Sarà una partita difficilissima tatticamente".

Si aspettava questo impatto da Modric? È la tipologia di calciatore che le piacerebbe avere per la Lazio del futuro?

"Modric secondo me è un mostro di umiltà, rimettersi in gioco così alla sua età è straordinario. Lo fa con un'applicazione incredibile, in campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva, è uno dei più grandi giocatori di questo periodo. È chiaro che avere un Modric giovane è il sogno di tutti i calciatori, si parla di fuoriclasse che ha una testa particolare. Lui e Pedro sono due casi particolari, quando vai a prendere un giocatore di questo tipo deve essere sicuro di queste caratteristiche mentali".

Siete sempre stati in partita contro il Milan. Si aspetta una partita simile nonostante le tante novità rispetto al girone d'andata?

"Il Milan ti lascia la sensazione che sei te ad avere la partita in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso contro il Milan è quando abbiamo palla perché in quelle cose sono eccezionali".

Cosa può invidiare Sarri ad Allegri e viceversa? Fabiani ha parlato di futuro, quale sarà la natura delle sue riflessioni in estate?

"Fabiani ha detto tutte cose che sono dati di fatto, ho ancora un un contratto lungo in essere di altri due anni e la situazione è questa. Poi se la società non è contenta o se io non sarò contento ne parleremo, ma adesso non c'è discussione. Si prospetta nuovamente un anno zero, ci sono tanti giocatori in scadenza che se non verranno riscattati si accorderanno con altre società. Io sto alla Lazio e sto benissimo sotto tanti punti di vista. Allegri è l'allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma questo fa parte del gioco. Cosa può invidiare Allegri? Chiedilo a lui".