Zaccagni: "Grazie a chi domenica sarà allo stadio. Il loro sostegno è la nostra forza"

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Dopo la vittoria esaltante nel Derby di Milano contro l'Inter, arrivata cinque giorni fa a San Siro grazie alla rete di Pervis Estupinan, ora il Milan è totalmente concentrato sul prossimo impegno di campionato, ugualmente complicato. In occasione del 29° turno di Serie A Enilive i rossoneri, domenica sera alle 20.45, saranno ospiti della Lazio, unica squadra capace di battere il Diavolo in trasferta in questa stagione, negli ottavi di Coppa Italia. A parlare, ai canali ufficiali biancocelesti, è stato il capitano Mattia Zaccagni. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di lalaziosiamonoi.it.

Le parole di Zaccagni sul ritorno dei tifosi biancocelesti alla Lazio dopo quattro gare casalinghe disertate in segno di protesta nei confronti del presidente Lotito e del club: "In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l'amore dei tifosi per questi colori. Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità. Sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio a sostenerci perché il loro sostegno è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio. Come ha detto il mister, a volte è persino deprimente. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all'improvviso con uno stadio vuoto. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà".