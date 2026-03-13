Lazio, chi si rivede! Daniel Maldini verso la titolarità contro il Milan

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A dieci giornate dalla fine di questo campionato, dopo aver vinto il derby contro l'Inter, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica sera all'Olimpico contro la Lazio. Una serata bollente arricchita anche dalla presenza, insolita, dei tifosi biancocelesti che in questo ultimo periodo, per protesta verso il presidente Lotito avevano disertato l'Olimpico per le gare casalinghe della Lazio.

DATI E CURIOSITA' PRE LAZIO-MILAN

Daniel Maldini, grazie al centro contro il Sassuolo, è andato a segno con la quinta squadra diversa in Serie A, con la prima di queste che è stata proprio il Milan, nel 2021/22; il giocatore della Lazio è uno dei due soli calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver trovato la rete con almeno cinque formazioni differenti nella competizione, insieme a Roberto Piccoli (sei). La Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4); più nello specifico, l'attaccante del Milan è stato coinvolto in cinque centri nelle sue ultime cinque presenze contro i biancocelesti nella competizione (due gol e tre assist).