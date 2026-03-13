Zaccagni: "Milan una delle più forti. Servirà una Lazio perfetta"
Dopo la vittoria esaltante nel Derby di Milano contro l'Inter, arrivata cinque giorni fa a San Siro grazie alla rete di Pervis Estupinan, ora il Milan è totalmente concentrato sul prossimo impegno di campionato, ugualmente complicato. In occasione del 29° turno di Serie A Enilive i rossoneri, domenica sera alle 20.45, saranno ospiti della Lazio, unica squadra capace di battere il Diavolo in trasferta in questa stagione, negli ottavi di Coppa Italia. A parlare, ai canali ufficiali biancocelesti, è stato il capitano Mattia Zaccagni. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di lalaziosiamonoi.it.
Le parole di Zaccagni su cosa vuol dire affrontare il Milan in questo momento della stagione: "Servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l'abbiamo preparata bene e siamo pronti".
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