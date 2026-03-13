Torino, Vlasic: "Abbiamo il Milan e poi la sosta: siamo pronti a tutto"

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Nikola Vlasic, capitano e numero 10 del Torino, è stato premiato come MVP nella gara che i granata hanno vinto 4-1 contro il Parma. Ai microfoni di Sky Sport ha offerto il suo punto di vista sulla partita, parlando anche del Milan prossimo avversario. Le dichiarazioni raccolte dai colleghi di TMW: "Una partita molto importante per noi, il Parma è una squadra tosta che ha fatto tanti punti fuori casa. Abbiamo giocato bene, palleggiando nel momento giusto e difeso al meglio. Siamo contenti cosi".

La sua grande stagione continua. Come si sente?

"Anche oggi ho fatto la mezzala ma per me è uguale, voglio giocare e l'importante è stare bene. Negli ultimi anni non ero al 100% ma ora mi sento più forte e sono contento. Viene sempre prima la squadra"

Cosa deve fare il Torino nelle ultime 9 giornate?

"Quando abbiamo vinto quest'anno siamo caduti sempre. Ora serve continuità e pensiamo partita dopo partita. Abbiamo il Milan e poi ci sarà la sosta, siamo pronti a tutto".