Moratti attacca: “Episodio Bastoni in Inter-Juve? È stato un recupero crediti”
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In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex numero uno nerazzurro torna sul caso Bastoni.
Queste le sue parole in merito:"È assurdo, perché chi lo fischia ora ha in squadra calciatori che fanno grandi sceneggiate, che si contorcono per contatti minimi o che si portano le mani alla faccia quando si viene colpiti al petto. Bastoni ha fatto una grande cavolata, soprattutto con l'esultanza quando era in pieno trasporto agonistico. Ma tutto è stato amplificato perché si trattava di Inter-Juve e i dirigenti bianconeri, con quelle proteste, che parlano di morte del calcio... È stato un parziale recupero crediti...”.
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