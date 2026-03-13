Zaccagni sull'ex Maldini: "Daniel talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni"

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Dopo la vittoria esaltante nel Derby di Milano contro l'Inter, arrivata cinque giorni fa a San Siro grazie alla rete di Pervis Estupinan, ora il Milan è totalmente concentrato sul prossimo impegno di campionato, ugualmente complicato. In occasione del 29° turno di Serie A Enilive i rossoneri, domenica sera alle 20.45, saranno ospiti della Lazio, unica squadra capace di battere il Diavolo in trasferta in questa stagione, negli ottavi di Coppa Italia. A parlare, ai canali ufficiali biancocelesti, è stato il capitano Mattia Zaccagni. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di lalaziosiamonoi.it.

Le parole di Zaccagni sul terzo portiere Edoardo Motta, divenuto titolare dopo l'infortunio di Provedel, e su Daniel Maldini, ex della partita che ha trovato il suo primo gol biancoceleste nell'ultimo weekend di campionato contro il Sassuolo: "Edoardo è straordinario, si è presentato bene. Contro il Sassuolo ha fatto una buona gara, è intelligente e ascolta molto. Sicuramente avrà un bellissimo futuro. Daniel invece non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale, è un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni".