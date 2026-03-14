Anche Sarri oggi in conferenza stampa: ecco a che ora parla il tecnico della Lazio
Come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, nel primo pomeriggio di oggi il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa nel giorno che precede la sfida all'Olimpico contro il Milan, in programma per domenica alle 20.45 in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie A Enilive. L'appuntamento con l'allenatore laziale è alle ore 14.
Di seguito il comunicato della società capitolina comparso sul proprio sito: "Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Milan domani [oggi, ndr], sabato 14 marzo, alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it, Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, sul canale YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre".
Anche la redazionedi MilanNews.it, questo pomeriggio, terrà aggiornati i propri lettori sulle dichiarazioni di mister Sarri.
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