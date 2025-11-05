Mancini fuori posizione sul gol del Milan? Gasperini: "Perché non rimproverate Pavlovic?"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League a Glasgow in casa dei Rangers. Il tecnico giallorosso è tornato sulla gara persa a San Siro contro il Milan per 1-0, domenica sera. In particolare ha risposto alle domande sul gol subito dai rossoneri e su come la difesa capitolina si è fatta trovare impreparata di fronte alla ripartenza, con il difensore Gianluca Mancini che si trovava addirittura nell'area del Diavolo. Le parole di Gasperini.

Sul gol subito a Milano?

"Perché non rimproverate Pavlovic? Sennò allora teniamo sempre i difensori indietro... e poi comunque non era una situazione così pericolosa e dove non eravamo così messi male, assolutamente. Guardate cosa fa Pavlovic, da difensore di sinistra, guardate da dove parte. Non sempre si può spiegare tutto, bisogna avere anche un po' di coraggio".