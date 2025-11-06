Per la sfida di sabato contro il Milan il Parma recupera Valeri

Contro il Milan Carlos Cuesta dovrà fare a meno degli infortunati Estevez e Circati, oltre che dello squalificato Ordonez. In compenso le buone notizie arrivano sul fronte Emanuele Valeri, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo lo stop di oltre un mese

Il laterale ducale verrà dunque convocato per la partita di sabato, dove partirà verosimilmente dalla panchina diventando così un'arma da sfruttare a partita in corso. 