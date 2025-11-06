Come arriva il Parma contro il Milan? Le condizioni di Estevez e Circati:

Non solo lo squalificato Ordonez, sabato sera alle 20.45 contro il Milan allo stadio Tardini, il Parma dovrà fare a meno anche di altri due titolari come Alessandro Circati e Nahuel Estevez. Entrambi i calciatori si sono infortunati nel corso della sfida contro il Bologna e solo oggi il club ducale ha comunicato in via ufficiale l'entità di entrambi i problemi: nessuno dei due è recuperabile per la gara contro la squadra rossonera di mister Massimiliano Allegri.

Il comunicato del Parma: "In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi.

Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra.

Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".