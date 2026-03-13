Lazio, Cataldi out contro il Milan. In dubbio Basic e Romagnoli
La Lazio viaggia spedita verso il match di domenica sera contro il Milan. I biancocelesti, che contro i rossoneri riavranno il proprio pubblico sugli spalti dell'Olimpico, dovranno però fare a meno di Danilo Cataldi. Il centrocampista, infatti, ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro, come evidenziato dagli esami ai quali è stato sottoposto, e sarà out per l'impegno contro la squadra di Allegri. Qualche chance in più di essere della partita, invece, ce l'hanno Romagnoli, che dopo il problema al polpaccio contro il Sassuolo ha svolto un lavoro atletico specifico, e Basic che ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. (ANSA).
