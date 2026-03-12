Lazio, le condizioni fisiche di Cataldi, Romagnoli, Basic e Gigot

© foto di www.imagephotoagency.it
di Manuel Del Vecchio
fonte sslazio.it

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato le condizioni fisiche di diversi calciatori in rosa.

"Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue.

Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro.
Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico.
Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo.
Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".