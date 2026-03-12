Lazio, protesta che fa rumore: ne parla anche la BBC, ma domenica ci sarà una pausa

La dura protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito va avanti ormai da mesi. La decisione di lasciare lo stadio vuoto per le partite casalinghe è una scelta molto forte che però sta facendo parlare molto la critica e l'opinione pubblica. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l'attenzione ricevuta nei giorni scorsi dalla CBS, questa volta è stata la BBC a parlarne sul proprio sito dove ha fatto un approfondimento cercando di capire le motivazioni che si celano dietro questa scelta.

Come sappiamo però, questa protesta prenderà una pausa per la partita di domenica sera contro il Milan quando il tifo organizzato tornerà a presenziare allo stadio e preparerà addirittura una coreografia. Finita la partita con i rossoneri poi, ripartirà la contestazione che andrà avanti fino a fine stagione. Ad oggi i dati parlando di 15mila tagliandi venduti più chiaramente tutti gli abbonati che torneranno al propio posto.